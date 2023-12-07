Aydın Germencik'e Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yatırımı

Aydın'ın dört bir yanında spor yatırımları yükselmeye devam ederken, Germencik ilçesine yapılan yarı olimpik yüzme havuzunun 2024 Şubat ayında tamamlanması hedefleniyor.

Aydın'ın dört bir yanında spor yatırımları yükselmeye devam ederken, Germencik ilçesine yapılan yarı olimpik yüzme havuzunun 2024 Şubat ayında tamamlanması hedefleniyor.

Gençlik Spor Bakanlığı'nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın'da yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde Germencik ilçesindeki yüzme havuzu yatırımlarında sona gelindi.

Germencik'te 2022 yılı içerisinde ihalesi yapılan ve proje bedeli 17 milyon 316 bin 476,89 TL, ihale bedeli ise 14 milyon 420 bin 98 TL olarak açıklanan yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar aralıksız devam ederken, havuzun 2024 Şubat ayında tamamlanması hedefleniyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "13 Ocak 2023 tarihinde başlatılan inşaat çalışmalarıyla Germencik, yeni bir yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşacak. Yapımına devam edilen havuz 2024 yılı şubat ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Yarı olimpik yüzme havuzu sadece sporcular için değil, aynı zamanda Germencik halkı için de yeni bir sosyal buluşma noktası oluşturacak. Tesis, bölgedeki su sporları tutkunları için vazgeçilmez bir mekan haline gelecek. Germencik'e kazandırılacak olan yarı olimpik yüzme havuzu, gençlerin ve yetişkinlerin spora olan ilgisini artıracak, aynı zamanda su sporları alanında yetenekli bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte kente yeni bir spor yaşamı ve dinamizm getirecek olan yarı olimpik yüzme havuzu, bölgede spor kültürünü yaygınlaştırarak gençlerin ve yetişkinlerin aktif bir yaşam sürmelerine imkan tanıyacak. Aynı zamanda tesis, su sporları alanında yetenekli bireylerin keşfedilmesine vesile olacak" ifadeleri yer aldı. - AYDIN