Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yeni Dönem Hazırlıklarını Tamamladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, hizmet müdürleri, şube müdürleri, ilçe müdürleri, yurt müdürleri, gençlik merkezi müdürleri ve tesis amirleri ile yeni dönem hazırlık toplantısı gerçekleştirdi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve sporu teşvik etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, hizmet müdürleri, şube müdürleri, ilçe müdürleri, yurt müdürleri, gençlik merkezi müdürleri ve tesis amirleri ile yeni dönem hazırlık toplantısı gerçekleştirdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, her bir öğrencinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve onların geleceğini aydınlatmak için büyük bir sorumluluk içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Gençlerin bilgiyle donatılmasının yanı sıra, sporun da hayatlarının bir parçası olmasını teşvik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlerin fiziksel sağlığını geliştirmenin yanında; karakter gelişimi, disiplin, takım çalışması ve liderlik gibi değerli yaşam becerilerini kazanmalarına yardımcı olan sporu sevdirmek için birçok branşta çeşitli çalışmalar yapıyor.

Bu çerçevede Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu başkanlığında hizmet müdürleri, şube müdürleri, ilçe müdürleri, yurt müdürleri, gençlik merkezi müdürleri ve tesis amirleri ile yeni döneme hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Yeni dönemde yapılacak olan çalışmaların planlanarak detaylıca görüşüldüğü toplantıda Ayın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, "Aydın ilimizde sporu teşvik etmek ve gençlerimizi spora yönlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Spor, sadece bedenlerimizi değil, aynı zamanda zihinlerimizi de güçlendirir ve toplumsal dayanışmayı artırır. 2023-2024 eğitim öğretim yılında, gençlerimizin spor alanında daha fazla başarıya ulaşmalarını ve fiziksel aktiviteyi günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini teşvik edeceğiz. İlçelerimizdeki spor tesislerini ve kulüpleri desteklemeye devam edeceğiz ve gençlerimize spor yapma fırsatları sunacağız" dedi. - AYDIN