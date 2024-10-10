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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Gönüllülükte Avrupa İle İş Birliği

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Gönüllülükte Avrupa İle İş Birliği
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Avrupa Dayanışma Programı kapsamındaki projelerle gönüllü gençleri yurt dışına gönderebilecek ve AB ülkelerinden gençleri kabul edebilecek yetki kazandı. Bu, Aydın'da bir ilke olarak öne çıkıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gönüllülük faaliyetleri kapsamında gençleri yurt dışına gönderebilme ve Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinden gönüllü gençleri davet edebilme yetkisi kazanarak, Aydın'da bir ilke imza attı. İl Müdürlüğü, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında, Dışişleri Bakanlığının Avrupa Birliği Başkanlığına sunmuş olduğu Kalite Sertifikası (ESC50-QLA) başvurusunun değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimle ilgili, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik etmeyi amaçlayan bir Avrupa Birliği girişimi olarak öne çıkıyor. Program, gençlerin kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olarak yer almasına, çalışmalarına ve ağ kurma faaliyetlerine katılmasına imkan tanıyan fırsatlar sunuyor.

2019 yılında Avrupa Birliği tarafından uygulamaya konan bu program, 18-30 yaş aralığındaki gençlere herhangi bir AB ülkesinde veya kendi ülkelerinde kısa dönemli (14-59 gün) ya da uzun dönemli (2-12 ay) gönüllülük programlarına katılma imkanı tanıyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu kapsamda 'Ev Sahibi' ve 'Destekleyen' rollerde akreditasyon alarak, gönüllülük projelerinde gençlere rehberlik edecek ve destek sağlayacak yetkinliğe ulaştı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Avrupa Dayanışma Programı kapsamındaki projelerle gençlerin topluma katkı sağlamalarını teşvik ederken, uluslararası gönüllülük faaliyetlerinde önemli bir rol üstlenecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Avrupa Birliği Gençlik Eğitim Güncel Spor

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