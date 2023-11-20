Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımı İlk Maçına Çıktı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, Aydın'da ilk defa kadınlar bölgesel ligine katılarak, İzmir Büyükşehir Belediye takımıyla karşılaştı. Maç öncesinde büyük bir ilgi gören takım, coşkulu bir atmosferde mücadele etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Aydın'da ilk defa kadınlar bölgesel ligine katılarak, Aydın'da bir İlke imza attı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği müsabakalarda ilk maçına çıkan takım, İzmir Büyükşehir Belediye takımı ile Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Aydın'ın spor tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği maç öncesinde taraftarlar, takımlarına moral vermek amacıyla salonu doldurarak coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Maçın başlama düdüğüyle birlikte ise tribünlerden yükselen tezahüratlar, heyecanın doruklara çıkmasına neden oldu.

İlk periyotta başa baş bir mücadele sergileyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Takımı, hücumda etkili performans sergileyerek sayılar buldu. Savunmadaki sıkı çalışmalarıyla dikkat çeken takım, seyircileriyle birlikte maça damgasını vurdu.

Tecrübeli bir rakip olan İzmir Büyükşehir Belediye Spor'a karşı mücadele eden Aydın ekibi, zorlu geçen karşılaşmanın sonunda az bir farkla mağlup ayrıldı. - AYDIN