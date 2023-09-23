Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımı Antrenmanlara Başladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı yeni sezon öncesi antrenmanlarına başladı. İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu da takıma moral vererek başarılar diledi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı yeni sezon öncesi antrenmanlarına başlarken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu da sporcuların yanında yer alarak takıma moral vererek başarılar diledi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, Bölgesel Basketbol Ligi'nde başarı yakalamak için antrenmanlarına başladı. Sezon öncesi hazırlıklarının ilk adımı olan antrenman, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti. Antrenmana katılan sporcular, yeni sezonun getireceği zorluklara karşı kendilerini en iyi şekilde hazırlamak için büyük bir kararlılıkla çalıştı.

Antrenman sonrası bir konuşma yapan İl Müdürü Fillikçioğlu, "Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımı, şehrimizin sporuna büyük bir katkı sağlıyor. Geçmişte elde edilen başarıları gelecekte de sürdürmek için buradayız. Sizlerin azmi, disiplini ve yetenekleri sayesinde yeni sezonun büyük başarılara gebe olduğuna inanıyoruz. Sizlere güveniyor, başarılar diliyoruz" dedi. - AYDIN