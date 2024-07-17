Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cankurtaran Alımı Yapacak

Son yıllarda faaliyet alanı genişleyen ve başarılı projelere imza atan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilin değişik bölgelerinde devem eden yüzme sporlarında görev almak üzere cankurtaran alımı yapacağını duyurdu. Bu konuda ehil olup işe girmek isteyenlerin 18-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında başvuru yapabileceği belirtildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; " Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) ile cankurtaran alımı yapılacaktır. Havuz güvenliği ve suda canlı kalma teknikleri kapsamında görev yapacak cankurtaranlar için başvurular, 18-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında şahsen edu.gsb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, belirtilen tarihlerde başvurularını şahsen gerçekleştirmelidirler" denildi.

Açıklamada ayrıca, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, güvenli ve sağlıklı bir yüzme deneyimi

sunmak adına alacağı cankurtaranlarla havuz güvenliğini en üst düzeyde tutmayı amaçladığını belirtti. - AYDIN