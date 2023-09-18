Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Branşında 'Bisikletimle Dağları Aşıyorum' Projesini Başlattı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, GSB Spor Okulları çerçevesinde bisiklet branşında eğitim alan gençler için 'Bisikletimle Dağları Aşıyorum' Projesini faaliyete geçirdi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, YİKOB desteği ile envanterine yeni bisikletler ve ekipmanlar ekleyerek sporun yaygınlaştırılmasına destek oluyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, GSB Spor Okulları çerçevesinde bisiklet branşında eğitim alan gençler için 'Bisikletimle Dağları Aşıyorum' Projesini faaliyete geçirdi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, YİKOB desteği ile envanterine yeni bisikletler ve ekipmanlar ekleyerek sporun yaygınlaştırılmasına destek oluyor.

GSB Spor Okulları, gençlere spor yapma fırsatı sunarken aynı zamanda disiplin, takım çalışması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırma misyonunu sürdürüyor. Bisiklet branşı da bu çerçevede gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin sporla büyümelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini desteklemeye devam ediyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, YİKOB desteği ile envanterine yeni bisikletler ve ekipmanlar ekleyerek sporun yaygınlaştırılmasına destek oluyor.

Alınan yeni bisikletlerin, gençlerin daha modern ve güvenli ekipmanlar spor yapmalarını sağlayacağını belirten Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "GSB Spor Okulları'nın bisiklet branşı eğitimlerine katılan gençler, yeni bisikletlerle ve ekipmanlarla daha güvenli ve keyifli bir şekilde eğitimlerine devam edebilmenin heyecanını yaşıyorlar. Yeni bisikletlerin eklenmesi ile, bu misyonun bir yansıması olarak gençlerin spor sevgisini daha da artıracak. Öte yandan yeni bisikletler Aydınlı gençlerin sporla büyümesine ve sporun gücünü daha fazla hissetmelerine katkı sağlayacak" dedi. - AYDIN