Aydın Gazipaşa Ortaokulu Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonası İçin Tekirdağ'a Gitti

Aydın Gazipaşa Ortaokulu hentbol takımı, bölge şampiyonası ve yarı final maçlarını namağlup tamamlayarak Türkiye Şampiyonası için Tekirdağ'a gitti. Takımın hedefi, Türkiye Şampiyonu olmak.

Aydın Gazipaşa Ortaokulu hentbol takımı namağlup olarak tamamladığı bölge şampiyonası ve yarı final maçlarının ardından Türkiye Şampiyonası için Tekirdağ'a gitti. Gazipaşa Ortaokulu'nun hedefi, namağlup olarak Türkiye Şampiyonu olmak.

Bu yıl 4-9 Haziran tarihleri arasında Tekirdağ'da düzenlenecek olan Hentbol Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Gazipaşa Ortaokulu Küçük Erkekler Takımı, şampiyonluk için yola çıktı. Denizli'de düzenlenen Bölge Şampiyonası'nı ve Eskişehir'de düzenlenen yarı final müsabakalarını namağlup tamamlayarak finale yükselen Aydınlı gençler, Türkiye Şampiyonası'nı da namağlup tamamlamak istiyor.

Çekişmeli mücadeleye sahne olması beklenen şampiyonaya Trabzon, Tokat, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Aydın, Antalya ve Bursa'dan takımlar katılacak. 5 gün sürecek olan şampiyonada ise namağlup serisini devam ettirmek isteyen Aydın'ın temsilcileri, Türkiye Şampiyonluğu'na aday isimler arasında yer alıyor.

Öğrencilerinin kupayı kazanarak Aydın'a getireceklerine olan inancının tam olduğunu ifade eden Gazipaşa Ortaokulu Müdürü Nadir Coşkun; "Türkiye'de ilk sekiz takım arasına giren okulumuz, güçlü rakipleri Denizli, Bursa, Mersin, Antalya ve İzmir takımlarını yenerek Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazandı. Aydın'ı hentbolda kız ve erkeklerde temsil eden okulumuz geçen sene de Zonguldak'ta Türkiye Finali'ne katılmıştı. Hedefimiz Türkiye kupasını Aydın'a getirmek. 19 kişilik ekibimiz ile Tekirdağ'a şampiyonluk için yola çıktık. Namağlup olarak şampiyonaya gidiyoruz. Öğrencilerimize güveniyorum, kupayı alıp Aydın'a getireceklerine olan inancım tam. Denizli bölge şampiyonalarını namağlup kazandık, Eskişehir'deki yarı finalleri namağlup tamamladık. Şimdide namağlup olarak Türkiye Şampiyonası'na katılıyoruz ve inşallah namağlup olarak kazanıp geleceğiz" diyerek öğrencilerine başarılar diledi. - AYDIN