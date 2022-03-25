Aydın evinde liderle oynuyor

AYDIN (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde son 3 maçında Karayolları (D), Bolu Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor'u (D) mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde lider Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 25'inci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Ligde 34 puanla 7'nci sırada yer alan Aydın temsilcisi, 65 puanı bulunan VakıfBank karşısında sürpriz bir galibiyet elde etmeyi hedefliyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor