Aydın'dan 3 sporcu Avrupa Yıldızlar Milli Takım Seçmesi'ne davet edildi

Konya'da yapılacak olan Avrupa Yıldızlar Milli Takım Seçmesi'ne Aydın'dan 3 sporcu davet edildi. Aydın, milli takım düzeyinde de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Konya'da 26-27 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Avrupa Yıldızlar Milli Takım Seçmesi'ne Aydın'dan 3 sporcu davet edildi.

Avrupa Yıldızlar Milli Takım Seçmesi, 26-27 Eylül tarihlerinde Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Milli takım seçmeleri için hazırlıklar tamamlanırken elde ettiği başarılı dereceler ile önemli sporcu kentleri arasında yer alan Aydın, milli takım düzeyinde de adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye'nin birçok şehrindeki başarılı sporcular seçmelere davet edilirken, Aydın'dan da 3 isim seçmelere çağrıldı. Seçmelere katılacak olan Cansu Şeyhoğlu, Muhammed Sarıtaş ve Sevginas Ak isimli 3 başarılı sporcu, seçmeleri geçmesi halinde 19-21 Ekim tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda ise "Konya'da 26-27 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Avrupa Yıldızlar Milli Takım Seçmesine 3 sporcumuz davet edildi. Davet edilen Cansu Şeyhoğlu, Muhammed Sarıtaş ve Sevginas Ak sporcularımızı yürekten kutlar, başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN