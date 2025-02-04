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Aydın'daki Taekwondo Kulüpleri 2025 Kuşak Sınavlarını Tamamladı

Aydın'daki Taekwondo Kulüpleri 2025 Kuşak Sınavlarını Tamamladı
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Aydın'da faaliyet gösteren taekwondo kulüpleri, Türkiye Taekwondo Aydın İl Temsilciliği'nin düzenlediği 2025 yılı birinci dönem kuşak sınavlarını başarıyla tamamladı. Temsilci Bahadır Yorgancı, sürecin sporcuların azmi ve disipliniyle dolu olduğunu vurguladı ve başarılarıyla gururlanan sporcuları tebrik etti.

Aydın'da faaliyet gösteren taekwondo kulüpleri 2025 yılı birinci dönem kuşak sınavlarını başarıyla tamamladı.

Türkiye Taekwondo Aydın İl Temsilciliği 2 spor kulübü ile birlikte gerçekleştirilen kuşak sınavlarının sporcuların azmi ve disipliniyle dolu bir sürecin ardından başarıyla sonuçlandığını belirtti. Türkiye Taekwondo Aydın İl Temsilcisi Bahadır Yorgancı sınav sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Taekwondo, sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda disiplin, saygı ve özveri gerektiren bir yaşam biçimidir. Sporcularımızın bu ruhla kendilerini geliştirmesi bizler için büyük bir gurur kaynağı. 2025 yılı 1. dönem kuşak sınavlarını başarıyla tamamlayan tüm kulüplerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu süreçte büyük emek harcayan antrenörlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bu önemli süreçte emek veren spor kulüplerinin antrenörleri, Erdal Toksoy, Ege Gezgin ve Denizhan Gezgin'e özverili çalışmaları için teşekkür eden Yorgancı, "Onların katkılarıyla taekwondo camiamızın her geçen gün daha da güçlendiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Yorgancı, başarılarıyla kendilerini gururlandıran tüm sporcuları kutlayarak taekwondo branşında Aydın'da gelişimi sürdürmek adına çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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