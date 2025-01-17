Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Savaş Kabinesi ateşkesi onayladı

Aydın'da Yüzme İl Birinciliği Yarışmaları Tamamlandı

Aydın'da Yüzme İl Birinciliği Yarışmaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Okullar Arası Yıldız Kız-Erkek Yüzme İl Birinciliği yarışmaları sona erdi. 31 okuldan 105 sporcunun katıldığı yarışmalarda kazananlar, Grup Müsabakaları'nda Aydın'ı temsil etme hakkı kazandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda düzenlenen Okullar Arası Yıldız Kız-Erkek Yüzme İl Birinciliği yarışmaları son buldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda düzenlenen Okullar Arası Yıldız Kız-Erkek Yüzme İl Birinciliği yarışlarında gençler, il birinciliği için büyük bir mücadele sergiledi. ADÜ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda 3 gün süren nefes kesen yarışmalarda 31 okuldan toplam 105 sporcu sırtüstü, kurbağalama, serbest ve kelebek olmak üzere 4 farklı stilde mücadele etti. Takımların performansı izleyenlerden tam not alırken, kazananlar kupa ve madalyalarını alarak Aydın'ı 15-16 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Grup Müsabakaları'nda temsil etme hakkı kazandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Müsabakalarda mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Grup yarışmalarında ilimizi temsil edecek takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
img

İşte Hatayspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
img

Gülcan Arslan'dan cesur pozlar!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Hatayspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Hatayspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Gerçekleşirse bir ilk olacak: Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyükleri heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.