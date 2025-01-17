Aydın'da Yüzme İl Birinciliği Yarışmaları Tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda düzenlenen Okullar Arası Yıldız Kız-Erkek Yüzme İl Birinciliği yarışmaları son buldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda düzenlenen Okullar Arası Yıldız Kız-Erkek Yüzme İl Birinciliği yarışlarında gençler, il birinciliği için büyük bir mücadele sergiledi. ADÜ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda 3 gün süren nefes kesen yarışmalarda 31 okuldan toplam 105 sporcu sırtüstü, kurbağalama, serbest ve kelebek olmak üzere 4 farklı stilde mücadele etti. Takımların performansı izleyenlerden tam not alırken, kazananlar kupa ve madalyalarını alarak Aydın'ı 15-16 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Grup Müsabakaları'nda temsil etme hakkı kazandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Müsabakalarda mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Grup yarışmalarında ilimizi temsil edecek takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN