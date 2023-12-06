Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında Aydın'da eğitimler aralıksız devam ediyor. Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda bir araya gelen minikler suyla buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi çerçevesinde Aydın'da eğitimler aralıksız devam ederken, Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda bir araya gelen minikler suyla buluştu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bakanlığın 10 bin kişiye yüzme öğretme hedefini aşan Aydın'da, proje çerçevesinde de Efeler ve Didim ilçelerindeki portatif yüzme havuzları ile Nazilli yarı olimpik yüzme havuzunda 2022 yılı içerisinde de binlerce kişiye yüzme eğitimi verildi.

Bu çerçevede Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda bir araya gelen minikler ise suyla buluştu. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler ile çocukların suyla barışık yaşaması sağlanıyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle minik yüreklerimizi suyla buluşturuyoruz. Miniklerimize yüzme eğitimini sürdürerek, suyla barışık, güvenli ve keyifli anlar yaşamalarını sağlıyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN