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Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Çerçevesinde 43 Bin Kişiye Yüzme Eğitimi Verildi

Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Çerçevesinde 43 Bin Kişiye Yüzme Eğitimi Verildi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında Aydın'da son 1 yılda 43 bin 225 kişiye yüzme eğitimi verildi. 5-77 yaş aralığındaki bireyler, uzman antrenörler eşliğinde yüzme öğrenerek eğleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi çerçevesinde Aydın'da eğitimler aralıksız devam ederken, son 1 yılda il genelinde 43 bin 225 kişiye yüzme eğitimi verildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Her yıl bakanlığın yüzme öğretme hedefine ulaşan Aydın'da, proje çerçevesinde de Çine ve Didim ilçelerindeki portatif yüzme havuzları ile Efeler ve Nazilli yarı olimpik yüzme havuzlarında 2023-24 sezonunda 43 bin 225 kişiye yüzme eğitimi verildi.

İl genelindeki eğitimler 2025 yılı içerisinde de aralıksız devam ederken, uzman antrenörler eşliğinde çalışmalar sürüyor. 5-77 yaş grubunda bulunan bireylere yönelik verilen yüzme kurslarına katılan çocuklar ise hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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