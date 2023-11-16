Aydın'da Yurtlar Arası Satranç Turnuvası

Aydın'da düzenlenen Yurtlar Arası Satranç Turnuvası'nda 44 öğrenci stratejilerini sergiledi. Bayanlar ve erkekler kategorisinde yapılan turnuvada başarılı olan öğrenciler madalyalarını aldı.

Aydın'da gerçekleştirilen Yurtlar Arası Satranç Turnuvası'nda 44 öğrenci stratejilerini sergiledi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Yurtlar Arası Satranç Turnuvası, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Çekişmeli geçen müsabakalarda 14 farklı yurttan 44 öğrenci, satranç tahtasında zekalarını ve stratejilerini sergileme fırsatı buldu. Turnuva, bayanlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlenirken, bayanlar kategorisinde birinciliği elde eden Güzelhisar Yurdu öğrencisi Berire Yağmur Ülger, stratejik hamleleriyle başarıya imza attı. İkinci sırayı Berin Menderes Yurdu öğrencisi Zehra Betül Aras alırken, üçüncülük ise Meryem Yazıcıoğlu Yurdu öğrencisi Hilal Önder'in oldu.

Erkekler kategorisinde de Adnan Menderes Yurdu öğrencisi Samet Akbay, gösterdiği üstün performansla birinci olurken, Koçarlı Yurdu öğrencisi Mustafa Ersoy ikinci, Kuşadası Yurdu öğrencisi Mehmet Ali Kaya turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Turnuva sonunda düzenlenen madalya töreninde genç yetenekler ödüllerine kavuşurken, gençler satrancın önemine dikkat çekti. - AYDIN