Aydın'da Yurtlar Arası Masa Tenisi Turnuvası Şampiyonları Ödüllerini Aldı

Aydın'da düzenlenen Yurtlar Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda yarışan üniversiteli gençler, şampiyonluk için ter dökerken, turnuva sonunda şampiyonlar ödüllerine kavuştu. Turnuvada kızlar ve erkekler kategorisinde mücadele eden yurtlar arasından birinci olanlar belirlendi.

Aydın'da düzenlenen Yurtlar Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda yarışan üniversiteli gençler, şampiyonluk için ter dökerken, turnuva sonunda şampiyonlar ödüllerine kavuştu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurtlar Arası Masa Tenisi Turnuvası, genç sporcuların mücadele dolu anlarına sahne oldu. 14 farklı yurt müdürlüğünden toplamda 67 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada gençler, kızlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı kategoride şampiyonluk için ter döktü. Çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvada kızlar kategorisinde mücadele eden yurtlar arasından Güzelhisar Yurt Müdürlüğü, turnuvada birinci sırayı elde ederken, Meryem Yazıcıoğlu Yurt Müdürlüğü ikinci, Gevherhan Sultan Yurt Müdürlüğü ise üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise oldukça çekişmeli geçen mücadelelerin ardından Adnan Menderes Yurt Müdürlüğü, başarılı performansıyla birinci sırayı alırken, ikincilik ödülü Nazilli Yurt Müdürlüğü'ne gitti. Turnuvanın üçüncüsü ise Yenipazar Yurt Müdürlüğü oldu.

Turnuva sonrası Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreni ile genç sporcular madalyalarına kavuştu. - AYDIN