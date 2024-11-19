Aydın'da Yurt Lig Projesi Kapsamında Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin katıldığı Yurt Lig Projesi kapsamında, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Masa Tenisi turnuvası büyük bir heyecana sahne oldu. Kızlar ve Erkekler olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilen turnuvaya, 61 genç sporcu katıldı.

Kızlar kategorisinde, Berin Menderes Yurt Müdürlüğü birinci olurken, Meryem Yazıcıoğlu Yurt Müdürlüğü ikinci, Efe Ayşe Yurt Müdürlüğü ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Adnan Menderes Yurt Müdürlüğü birinciliği elde etti. Hacı Mustafa Efendizade Yurt Müdürlüğü ikinci, Karacasu Yurt Müdürlüğü ise üçüncülükle turnuvayı tamamladı.

Turnuva sonrasında düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren genç sporculara madalya kupaları teslim edildi. - AYDIN