Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Yurt Lig Masa Tenisi Turnuvası Heyecanı

Aydın'da Yurt Lig Masa Tenisi Turnuvası Heyecanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Yurt Lig projesi kapsamında, yurtlarda kalan öğrenciler masa tenisi turnuvasında şampiyonluk için mücadele etti. İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, turnuvanın sporun birleştirici gücünü ve sosyal dayanışmayı pekiştirdiğini vurguladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Yurt Lig projesi kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvasında şampiyonluk için mücadele etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Yurt Lig projesi kapsamında düzenlenen spor müsabakalarında bir araya geliyor. Farklı spor branşlarında düzenlenecek Yurt Lig müsabakalarında, Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan masa tenisi turnuvasının açılış töreni yapıldı. Törende konuşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Yurt Lig turnuvaları, dostluk ve kardeşlik içinde geçen, sporun bir araya getirdiği özel anları paylaşma fırsatı sunuyor. Gençlerimizi kaynaştırarak, fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz" diyerek turnuvanın yalnızca fiziksel bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda sosyal bağları güçlendiren ve dayanışma duygusunu pekiştiren bir fırsat sunduğuna vurgu yaptı.

Masa tenisi turnuvasının açılış töreninin ardından müsabakalar başlarken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurt müdürlüklerinden müsabakalara katılan 61 genç, şampiyonluk için mücadele etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sınır ötesi operasyon' açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar

Erdoğan'dan sonra bir sinyal de Çelik'ten: Talimat verildiği anda başlar

 Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız çocuğu, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu

Milyon dolarlık dolandırıcılık davasına bakanlık da dahil oldu
Üç günde, dördüncü 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok

Üç günde aynı saatte aynı paylaşım! MHP'den hala açıklama yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Zenit maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Zenit maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! FB Zenit maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fenerbahçe Zenit CANLI izle! Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı nerden izlenir? TRT 1 canlı izle! FENERBAHÇE ZENİT MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki CANLI maç izle! (FENERBAHÇE ZENİT) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Kasım Fenerbahçe Zenit maçı nereden izlenir? Güney Kıbrıs Litvanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Güney Kıbrıs Litvanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Zenit hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 15 Kasım Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 15 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.