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Aydın'da Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları Başladı

Aydın'da Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları Başladı
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2024-2025 sezonu okul sporları kapsamında Aydın'da düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol müsabakaları, öğrencilerin yoğun katılımı ve rekabet dolu mücadeleleri ile başladı. Dereceye girecek okullar ve sporcular, Aydın'ı grup ve Türkiye birinciliği müsabakalarında temsil etme hakkı kazanacak.

Aydın'da okul sporları kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol müsabakalarında ilk düdük çalarken, dereceye girecek okullar ve sporcular Aydın'ı temsil edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 2024-2025 sezonu okul sporları müsabakaları, Yıldız Kızlar Voleybol müsabakaları ile başladı. SKS Spor Salonu'nda gerçekleşen Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları, öğrencilerin yoğun katılımı ve rekabet dolu mücadeleleri ile büyük bir coşkuya sahne oldu. Geçtiğimiz sezon, okul sporları faaliyetlerinde Aydın genelinde büyük bir katılım gerçekleşti. 2023-2024 sezonunda, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden 55 spor dalında gençler, yıldızlar, küçükler ve minikler kategorilerinde (kız-erkek) toplamda 16 bin 159 öğrenci sporcu mücadele etti. Oyun etkinliklerinde ise 49 bin 227 oyuncu öğrenci yer aldı. Bu yıl da genç sporcuların daha geniş katılım göstermesi ve heyecanın artarak devam etmesi beklenirken, tüm ilçelerde de 1. ve 2. Küme Yarışmalarının yanı sıra oyun etkinliklerinin de büyük bir coşkuyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. 2024-2025 sezonunda, okul sporları modülü üzerinden düzenlenen öğrenci sporcu lisans sayısı ise 2 bin 800'e ulaştı.

Okul Sporları kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol müsabakaları da bugün gerçekleştirilen müsabakalarla başladı. Genç sporcular, voleybol branşındaki yeteneklerini sergileyerek okullarını en iyi şekilde temsil etmek için kıyasıya mücadele edecek. Müsabakalar sonucunda dereceye giren okullar ve ferdi olarak başarı elde eden sporcular ise grup ve Türkiye birinciliği müsabakalarında Aydın'ı temsil etmeye hak kazanacak.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada voleybol müsabakaları ile başlayan okul sporları sezonunda Aydın'da gençlerin çeşitli branşlarda kendilerini gösterme fırsatı bulacağını ve müsabakaların yıl boyunca devam edeceğinin vurgulanırken, açıklamanın devamında "2024-2025 okul sporları sezonu boyunca gençlerimizin yeteneklerini sergileyebileceği, dostça rekabet içinde kendilerini geliştirebileceği bir ortam sunmayı hedefliyoruz. Sporun birleştirici gücünü hissettirecek bu etkinlikler, yalnızca bireysel gelişimi değil, aynı zamanda takım ruhunu ve dayanışmayı da teşvik edecektir. Tüm sporcularımıza başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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