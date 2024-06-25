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Aydın'da Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı Hızla İlerliyor

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı süren Açık ve Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesi, Kasım-Aralık aylarında tamamlanacak. Havuzun tamamlanmasıyla bölge halkı için önemli bir spor merkezi olacak ve yüzme sporuna olan ilgiyi artıracak.

Aydın'ın Efeler ilçesi Pınarbaşı mevkiinde inşası süren Açık ve Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu büyük bir hızla ilerliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin, Kasım- Aralık aylarında tamamlanıp Aydın'ın spor altyapısını güçlendirerek bölgedeki yüzme sporu potansiyelini artırması amaçlıyor.

Yüzme Havuzunun yapımının tamamlanmasıyla bölge halkı için önemli bir spor merkezi haline gelmesi ve yüzme sporuna olan ilgiyi artırması bekleniyor. Ayrıca, düzenlenecek çeşitli yüzme organizasyonlarına ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Pınarbaşı'nda yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzu projesi, bölge halkının spor yapma imkanlarını artıracak önemli bir adım. Yüzmeye olan ilginin artmasıyla birlikte, bölge halkının modern tesislerde daha etkin bir şekilde yüzme faaliyetlerini yapmalarını sağlayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Havuzun tamamlanmasıyla birlikte, gençler, sporcular ve bölge halkı modern ve standartlara uygun bir ortamda spor yapma imkanına kavuşacaklar. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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