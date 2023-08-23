Aydın'da Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheli Yakalandı

Aydın'da ormanlık alanda kurduğu sistem ile uyuşturucu üretim yapan şüpheli, Denizli'den çalındığı tespit edilen bir motosiklet ile birlikte yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelinin uyuşturucu madde imal ettiği tespit edilen alanda 3 bin 100 kök kenevir bitkisi ve 2 bin 50 gram kubar esrar ele geçirildi.

Aydın'da ormanlık alanda kurduğu sistem ile uyuşturucu üretim yapan şüpheli, Denizli'den çalındığı tespit edilen bir motosiklet ile birlikte yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuyucak ilçesi Aksaz Mahallesi Dumlu Yaylası'nda İ.Ö. isimli şüpheli şahsın damlama sistemi ile orman içerisinde uyuşturucu madde imal ettiği tespit edildi. Bölgede yapılan aramada 3 bin 100 kök bakımı yapılmış kenevir bitkisi, 2 bin 50 gram kubar esrar ve Denizli ilinden çalındığı tespit edilen 1 adet motosiklet ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahsın, sağlık kuruluşunda yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İ.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN