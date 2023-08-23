Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, araçla kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alarak operasyon düzenledi. Operasyonda 2001 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, araçla kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı.
Aydın-Muğla kara yolu otogar kavşağında durdurulmak istenen otomobil, polis aracına çarparak durdu.
Araçtaki aramada 2001 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler S.M. ve E.K. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.