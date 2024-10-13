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Aydın'da U14 Milli Takım Ege Bölge Karması Seçmeleri Düzenlendi

Aydın'da U14 Milli Takım Ege Bölge Karması Seçmeleri Düzenlendi
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Aydın'da düzenlenen U14 Milli Takım Ege Bölge Karması seçmelerine 125 sporcu katıldı. Dikkat çeken oyuncular İzmir'e davet edilecek ve Ege Bölge Karması'na seçilme şansı elde edecek.

Aydın'da düzenlenen U14 Milli Takım Ege Bölge Karması seçmelerine 125 sporcu katılırken, dikkat çeken oyuncular İzmir'e davet edilecek.

Aydın'da, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Aydın Şubesi'nin iş birliğiyle düzenlenen U14 Milli Takım Ege Bölge Karması seçmeleri, büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Efeler'deki Adnan Menderes Stadı 1 No'lu yan sahada yapılan seçmelere, Aydın ve çevre ilçelerden 125 genç futbolcu katıldı. Seçmeler, Milli Takım Ege Bölge Sorumlusu Fatih Parmaksız ve Ramazan Torunoğlu'nun yanı sıra Aydın gönüllü kent antrenörleri Muzaffer Yılmaz ve Ahmet Üzümcü'nün katılımıyla gerçekleşti. Seçmelerde kurulan karma takımlar, yeteneklerini sergileyerek birbirleriyle maçlar yaptı. Yüksek tempoda geçen bu maçlar, heyecan dolu anlara sahne oldu ve dikkat çeken futbolcular tespit edilerek not alındı.

TÜFAD Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Yılmaz, seçmelere gösterilen yoğun ilgiden memnun olduğunu dile getirerek, "Bu seçmelerde futbolcularımızın sergilediği performanslardan oldukça memnunuz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Ege Bölge Karması'na Aydın'dan oyuncu göndermek istiyoruz. Seçmelere katılan tüm kulüp yöneticilerine, antrenörlere ve sporculara teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Yetenekleriyle öne çıkan futbolcular, Milli Takım Ege Bölge Karması'na seçilme şansı elde edecek ve İzmir'e davet edilecek. Yaklaşık 4-5 oyuncunun bu fırsatı yakalaması beklenirken, seçmelerde herhangi bir sakatlık yaşanmaması organizasyonun başarılı geçtiğini gösterdi. Seçmelerin sonuçları, önümüzdeki günlerdeaçıklanacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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