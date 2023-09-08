Aydın'da trafik denetimi: 87 sürücüye ceza kesildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafikte huzur ve güven uygulaması çerçevesinde 222 personelin katılımı ile motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 87 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve 6 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafikte huzur ve güven uygulaması çerçevesinde 222 personelin katılımı ile motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, trafikte huzur ve güven uygulaması çerçevesinde 73 trafik ve asayiş timi ve 222 personelin katılımı ile denetim gerçekleştirildi. Motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik düzenlenen denetimde; 2 bin 602 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 87 araç sürücüne veya sahibine cezai işlem uygulandı. 15 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, 1 araç ve çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli de yakalandı. - AYDIN