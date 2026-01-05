Haberler

Aydın'da minikler, erken yaşta spor alışkanlığı kazanıyor

Aydın'da eğitim gören 4. sınıf öğrencileri, 'Spora İlk Adım' projesi sayesinde spor alışkanlığı edinirken, sporu yaşam tarzı haline getiriyor. Proje, çocuklara hareketli ve sağlıklı bir yaşam için ilk adımlarını atmalarına yardımcı oluyor.

Aydın'da eğitim gören 4. sınıf öğrencileri, "Spora ilk adım" projesi ile hem spor alışkanlığı kazanıyor hem de sporu yaşam tarzına çeviriyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Spora ilk adım" projesi, minik öğrencilere sporu sevdirmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen eğitimler çerçevesinde 4. sınıf öğrencileri hem eğleniyor hem de sporu seviyor. Branşlarında uzman eğitimenlerin katılımıyla verilen eğitimlerde sporun yaşam tarzına dönüştürülmesi hedeflenirken, çocukların potansiyellerini keşfetmeleri sağlanıyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Spora İlk Adım Projesi ile çocuklarımız sporla tanışıyor, hareketli ve sağlıklı bir yaşam için ilk adımlarını atıyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle spor kültürü erken yaşta kazandırılıyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

