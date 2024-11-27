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Aydın'da 'Spora İlk Adım' Projesi Başarıyla Devam Ediyor

Aydın'da 'Spora İlk Adım' Projesi Başarıyla Devam Ediyor
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Aydın'da 4. sınıf öğrencilerine yönelik 'Spora İlk Adım' projesi, çocukların spor alışkanlığı kazanmasını ve sporu yaşam tarzına dönüştürmelerini sağlıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerle öğrencilerin potansiyellerinin keşfedilmesi hedefleniyor.

Aydın'da eğitim gören 4. sınıf öğrencileri, "Spora ilk adım" projesi ile hem spor alışkanlığı kazanıyor hem de sporu yaşam tarzına çeviriyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Spora ilk adım" projesi, minik öğrencilere sporu sevdirmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen eğitimler çerçevesinde 4. sınıf öğrencileri hem eğleniyor hem de sporu seviyor. Branşlarında uzman eğitmenlerin katılımıyla verilen eğitimlerde sporun yaşam tarzına dönüştürülmesi hedeflenirken, çocukların potansiyellerini keşfetmeleri sağlanıyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Spora İlk Adım projesi kapsamında antrenörlerimiz, ilkokul 4. sınıf miniklerimize spor alışkanlığı kazandırmak için büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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