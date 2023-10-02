Aydın'da Şener Pekgüzel'i Anma Satranç Turnuvası düzenlendi

Aydın'da özel bir okul, 2014 yılında hayatını kaybeden Şener Pekgüzel adına düzenlenen satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı. Turnuvaya, Pekgüzel'in ailesi, federasyon yetkilileri, sporcular ve sporcuların aileleri katıldı. Turnuva, Başak Koleji Satranç Öğretmeni Sibel Tünel tarafından yönetildi.

Aydın'da özel bir okul 2014 yılında hayatını kaybeden Şener Pekgüzel adına düzenlenen satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Geçtiğimiz yıllarda elim bir kazada hayatını kaybeden Aydınlı iş insanlarından Merhum Şener Pekgüzel'i Anma Satranç Turnuvası, geleneksel hale gelen Aydın Özel Başak Koleji'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Turnuvanın direktörlüğünü Özel Başak Koleji Satranç Öğretmeni Sibel Tünel üstlendi. Turnuvaya, rahmetli Şener Pekgüzel'in eşi Şebnem Pekgüzel, oğlu genç girişimci Salih Pekgüzel, kuzeni iş insanı Hüseyin Pekgüzel, federasyon yetkilileri, sporcular ve sporcuların aileleri de katıldı.

Dikkat ve sabra dayalı bir spor dalı olan satranç turnuvasının açılışını Salih Pekgüzel ve Hüseyin Pekgüzel amca-yeğen gerçekleştirdi. Satranç sporunun gelişimi için her yaş grubuna yönelik üç kategoriden oluşan Başak Koleji Şener Pekgüzel'i Anma Satranç Turnuvası, 30 Eylül - 1 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İki gün süren turnuvanın sonunda başarılı olan sporculara kupa ve madalya ödülleri takdim edildi. Ayrıca, turnuvaya katılan sporculara öğle yemeği olarak tavuk pilav ve ayran ikram edildi. - AYDIN