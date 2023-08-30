Aydın'da Pınarbaşı Yüzme Havuzları için ikinci ihale tarihi belirlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve uzun süredir atıl durumda olan Pınarbaşı Yüzme Havuzları'nın ikinci ihale tarihi 27 Eylül olarak belirlendi. Yarı olimpik havuzun yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve uzun süredir atıl durumda olan Pınarbaşı Yüzme Havuzları'nın ikinci ihale tarihi 27 Eylül olarak belirlendi.

Efeler'in Zafer Mahallesi sınırları içinde bulunan Pınarbaşı mevkiinde 1950'li yıllarda yapılan ve uzun süre kullanıldıktan sonra yaklaşık 15 yıldır atıl vaziyette olan yarı olimpik yüzme havuzlarının bakımsızlıktan viraneye dönmesi görenleri üzerken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırım programına alınan bölge için proje çalışması tamamlandı. Anıtlar Kurulu ve belediyeler yönündeki sorunların çözülmesiyle, tesiste yıkım ve sondaj çalışmaları da tamamlanırken, hazırlanan proje Gençlik ve Spor Bakanlığı onayının ardından ihaleye çıktı. Geçtiğimiz 21 Temmuz tarihinde ihaleye çıkarılan ve katılım olmaması sebebiyle ertelenen havuz için ikinci ihale tarihi belli oldu. Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından ihale edilecek olan havuzlar için ikinci ihale tarihi 27 Eylül olarak belirlendi. İhalenin gerçekleştirilmesinin ardından eski tesisin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu olarak yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor.

Açık ihale usulü ile ihale edilecek olan yarı olimpik havuzun, yer tesliminden itibaren 360 takvim gününde tamamlanması bekleniyor. 2 bin 902 metrekare inşaat alanlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, bodrum, zemin ve +1 kattan oluşacak. - AYDIN