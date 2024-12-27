Aydın'da Özel Sporcuların Masa Tenisi Şampiyonası Düzenlendi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen masa tenisi şampiyonasında il birincileri belli oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okullar Arası Yıldız/Genç (Erkek-Kız) Masa Tenisi Özel Sporcular İl Birinciliği müsabakaları, büyük bir coşku ve heyecanla sona erdi. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 6 okuldan toplam 12 özel sporcu katıldı. Down, otizm ve mental branşlarında kızlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalar, renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakaların sonunda düzenlenen ödül töreninde başarılı sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından turnuva sonrasında yapılan açıklamada "Özel sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı.

Down Sendromlular branşında, Yıldız Erkekler kategorisinde İbrahim Kolsuz, Yıldız Kızlar kategorisinde Melek Akbaş, Genç Erkek kategorisinde Abdulkadir Soysa birinci oldu. Otizm branşında, Yıldız Erkek kategorisinde Şükrü Mert Çelik, Genç Erkek kategorisinde Yusuf Atacan Demircan, Genç Kız kategorisinde Eve Volkan birinci oldu. Mental branşında ise Genç Erkek kategorisinde Gökhan Soner Mustafa Özer birinci oldu. - AYDIN