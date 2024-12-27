Üye Girişi
Haberler
Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Sanık kürsüsüne gelen Nevzat Bahtiyar: Ben suçumu itiraf ediyorum
"Ben suçumu itiraf ediyorum"
Narin'in amcası Salim Güran: DEM'in yemek aracını köyden kovduk
Amca Salim Güran'dan duruşmaya damga vuran DEM Parti sözleri
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı

Aydın'da Özel Sporcuların Masa Tenisi Şampiyonası Düzenlendi

Aydın'da Özel Sporcuların Masa Tenisi Şampiyonası Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Yıldız/Genç Masa Tenisi Özel Sporcular İl Birinciliği tamamlandı. Turnuvada 6 okuldan 12 özel sporcu mücadele etti ve başarılı sporculara ödüller verildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen masa tenisi şampiyonasında il birincileri belli oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okullar Arası Yıldız/Genç (Erkek-Kız) Masa Tenisi Özel Sporcular İl Birinciliği müsabakaları, büyük bir coşku ve heyecanla sona erdi. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 6 okuldan toplam 12 özel sporcu katıldı. Down, otizm ve mental branşlarında kızlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalar, renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakaların sonunda düzenlenen ödül töreninde başarılı sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından turnuva sonrasında yapılan açıklamada "Özel sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı.

Down Sendromlular branşında, Yıldız Erkekler kategorisinde İbrahim Kolsuz, Yıldız Kızlar kategorisinde Melek Akbaş, Genç Erkek kategorisinde Abdulkadir Soysa birinci oldu. Otizm branşında, Yıldız Erkek kategorisinde Şükrü Mert Çelik, Genç Erkek kategorisinde Yusuf Atacan Demircan, Genç Kız kategorisinde Eve Volkan birinci oldu. Mental branşında ise Genç Erkek kategorisinde Gökhan Soner Mustafa Özer birinci oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

O ilimizde petrol bulundu! Yakında sondaj başlayacak
img

Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
img

Dünyanın en büyük hidroelektrik santrali kuruluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baykar 140 yıllık İtalyan devini satın aldı
Baykar 140 yıllık İtalyan havacılık devini satın aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf
Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf! Herkes o ana kilitlendi
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Suudi Arabistan'a giden Fatih Terim raconu kesti: Ben geri çekilmem
Basın mensuplarının isteğine verdiği yanıt bomba

Son Dakika Haberleri

Squid Game 2. sezon 2.bölüm izle! Türkçe dublaj, Türkçe altyazı HD, tek parça Squid Game 2. sezon 2. bölüm izleme linki AÖF FİNAL TARİHLERİ | AÖF final tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav takvimi 2025! 30 Aralık okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tatil açıklaması yaptı mı? Regaip Kandili ne zaman 2025? (Diyanet Dini Günler Takvimi) Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.