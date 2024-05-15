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Aydın'da Özel Eğitim Okulu Öğrencilerinden Büyük Başarı

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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Güzelköy Özel Eğitim Okulu öğrencileri Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun Aydın'da düzenlediği il şampiyonasında 20 altın, 3 gümüş madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Güzelköy Özel Eğitim Okulu öğrencileri Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun Aydın'da düzenlediği il şampiyonasında 20 altın, 3 gümüş madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Özel Sporcular Federasyonunun (TOSSFED) faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Atletizm Aydın İl Şampiyonası'na Doğanaz Spor Kulübü bünyesinde katılan Nazilli Güzelköy Özel Eğitim Okulu öğrencileri, elde ettikleri büyük başarı ile ilçenin gururu oldu. Aydın Efeler Kardeşköy atletizm pisti ve Efeler Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Özel Sporcular Masa Tenisi Aydın İl Şampiyonası ve Özel Sporcular Atletizm Aydın İl Şampiyonası'na katılan özel öğrencilerden 6'sı Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Doğanaz Spor Kulübü adına yarışan sporcular Murat Gök, Mustafa Özyiğit, Murat Fikret Karadeniz, Hacı Saadetin Gülsever, Şerif Ahmet Türkmen, Yasemin Özkaya, Melih Olgun, Yusuf Yavaş, Kıvanç Narman, Aliye Miray Aytan ve Efekan Gürkan, kazandıkları 22 altın, 3 gümüş madalya ile hem spor kulüplerine hem okullarına hem de ailelerine büyük sevinç yaşattı.

"Spor önemli bir adım"

Doğanaz Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yaşar Akgün, Nazilli Güzelköy Özel Eğitim Okulu Müdürü Ali İhsan şahin başta olmak üzere kulüp öğretmenlerine ve başarılı sporcuların ailelerine teşekkür ederek, "2009 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED), Türkiye'de özel sporcuların spor yapma imkanlarını sağlayarak, ulusal ve uluslararası arenalarda başarı elde etmelerini destekler. Bu federasyon, engelli sporcuların farklı branşlarda yarışmalarına ve gelişimlerine katkıda bulunur. Başarıları arasında ulusal ve uluslararası düzeyde elde edilen madalyalar, dünya şampiyonlukları ve paralimpik oyunlardaki başarılar yer alır. Güzelköy Özel Eğitim Okulu öğrencileri, Doğanaz Spor Kulübü adına TOSSFED faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Masa Tenisi Aydın İl Şampiyonası ve Özel Sporcular Atletizm Aydın İl Şampiyonası'na Doğanaz Spor Kulübü bünyesinde katıldı. Nazilli Güzelköy Özel Eğitim Okulu öğrencileri, elde ettikleri büyük başarı ile gururumuz oldu. Bu özel çocuklarımıza uygun imkanlar sağlanırsa, özel çocukların potansiyelini gerçekleştirebileceklerini ve bu başarıları geniş kitlelere ulaştırarak toplumda olumlu bir etki oluşturabileceklerini hep beraber görmekteyiz. Bu çocukların gelişimine katkı sağlamak ve yeteneklerini tam olarak ortaya çıkarmak için spor önemli bir adımdır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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