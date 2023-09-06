Aydın'da Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Denetim Noktası Oluşturuldu

Aydın'da polis, otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla denetim noktası oluşturdu. Trafik polisleri, tur ve yolcu otobüslerini durdurarak bilgilendirme ve uyarılarda bulunuyor.

AYDIN'da polis 'Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Alınacak Trafik Tedbirleri' kapsamında denetim noktası oluşturuldu. Denetim noktasında trafik polisleri tur ve yolcu otobüslerini durdurup, tek tek kontrol ederek bilgilendirme ve uyarılarda bulunuyor.

Türkiye genelinde son günlerde yaşanan otobüs kazaları nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Alınacak Trafik Tedbirleri' konulu genelgesi kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü çalışmalara başladı. Nazilli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği görevlileri tarafından Aydın-Denizli kara yolunun Nazilli ilçesi bölümünde otobüs denetim noktası oluşturuldu. Denetim noktası, dün saat 19.00 itibariyle etkin olarak kullanıma başlandı.

Denetim noktasında durdurulan yolcu ve tur otobüsü şoförleriyle ve yolculara yönelik bilgilendirmelerde bulunuluyor. Yolculara emniyet kemeri takmaları uyarısında bulunuluyor. Polis otobüs şoförlerine, Her şeyden önce bir can taşıyorsunuz bunu unutmayın. Kazasız belasız bir yolculuk için uykunuz geldiğinde, dalgınlık ve yorgun olduğunuzda en kısa sürede dinlenin uyarısında bulundu. Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.