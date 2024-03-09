Aydın'da Oryantiring İl Birinciliği Yarışması Heyecanı

Aydın'da Okul Sporları Faaliyet Programı çerçevesinde Aydın Oryantiring İl Birinciliği Yarışması yapılırken, sporcular zafer için ter döktü.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen müsabakalar hız kesmeden devam ederken, Oryantiring İl Birinciliği Müsabakaları da başladı. Gerçekleştirilen müsabakalarda öğrenciler rotalarından çıkmadan zafe için ter döktü. Sporcular ellerindeki haritalar yardımıyla hedeflere en kısa sürede ulaşmak için birbirleriyle yarıştı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışmada belirlenen hedeflere ulaşan sporcular, ellerinde bulunan dijital cihazları hedeflerdeki okuyuculara tutarak hedeflere varıp varmadıklarının takip edilmesini sağladı. Okullar Arası Gençler-Yıldızlar-Küçükler Kız-Erkek Oryantiring İl Birinciliği müsabakalarının nefes kesen etaplarının sonunda sporcular madalyalarına kavuşacak.

Müsabakalar ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Okullar Arası Gençler-Yıldızlar-Küçükler Kız-Erkek Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları başladı. Sporcular rotalarını takip edip, zafer için ter döküyorlar" ifadeleri yer aldı. - AYDIN