Aydın'da Okullar Arası Korfbol İl Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilen ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordine ettiği Okullar Arası Yıldız ve Gençler Korfbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Aydın Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda farklı okullardan gelen genç sporcular yeteneklerini sergiledi. Yıldız ve genç sporcular gösterdikleri performansla sadece kazanmayı değil, aynı zamanda fair play ruhunu da ön planda tutarak örnek oldular. Birbirinden çekişmeli geçen maçların ardından turnuvanın sonunda ödüller sahiplerini buldu. Müsabakalar, sporcuların birbirleriyle kaynaşmasına ve deneyim kazanmalarına katkı sağladı. - AYDIN