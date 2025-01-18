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Aydın'da Okullar Arası Korfbol İl Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı

Aydın'da Okullar Arası Korfbol İl Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilen Okullar Arası Yıldız ve Gençler Korfbol İl Birinciliği müsabakaları, Aydın Lisesi Spor Salonu'nda yapıldı. Turnuvada genç sporcular yeteneklerini sergilerken, fair play ruhunu da ön planda tuttu. Müsabakalar sonrası ödüller sahiplerine verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilen ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordine ettiği Okullar Arası Yıldız ve Gençler Korfbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Aydın Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda farklı okullardan gelen genç sporcular yeteneklerini sergiledi. Yıldız ve genç sporcular gösterdikleri performansla sadece kazanmayı değil, aynı zamanda fair play ruhunu da ön planda tutarak örnek oldular. Birbirinden çekişmeli geçen maçların ardından turnuvanın sonunda ödüller sahiplerini buldu. Müsabakalar, sporcuların birbirleriyle kaynaşmasına ve deneyim kazanmalarına katkı sağladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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