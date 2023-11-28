Aydın'da Okullar Arası Hentbol Müsabakaları Tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar-Küçükler Hentbol müsabakaları sona erdi. Gazi Paşa Ortaokulu şampiyon oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar-Küçükler Hentbol müsabakaları tamamlandı. Kıran kırana geçen müsabakalarda Gazi Paşa Ortaokulu şampiyon oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla düzenlenen okullar arası turnuvalar hız kesmiyor. Bu kapsamda Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda sporcular, şampiyon olmak için birbirleriyle yarıştı. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmalar sonucunda kızlar ve erkekler kategorisinde Gazi Paşa Ortaokulu şampiyon oldu.

Erkekler ve Kızlar kategorilerinde toplamda 9 okuldan 144 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada kızlarda Gazipaşa Ortaokulu, turnuvayı birinci tamamlayarak şampiyonluğa ulaşırken, Atatürk Ortaokulu ikinci, Müşerref Gündoğdu Ortaokulu ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise Gazipaşa Ortaokulu turnuvayı birinci sırada tamamladı. Atatürk Ortaokulu ikinci, Mustafa Kiriş Ortaokulu üçüncü sırayı aldı.

Turnuva sonunda takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek dereceye giren takımları tebrik etti. - AYDIN