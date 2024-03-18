Aydın'da Okullar Arası Halk Oyunları Müsabakaları Tamamlandı
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Minikler, Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Müsabakaları tamamlandı. 7 okuldan 180 yetenekli genç sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye giren okullar için ödül töreni düzenlendi.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Minikler, Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Müsabakaları tamamlandı.
Aydın'da düzenlenen halk oyunları müsabakaları, 7 okuldan 180 yetenekli genç sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Halk oyunlarının coşkusu ve heyecanının yaşandığı müsabakalar, geleneksel halk oyunları alanında iki farklı kategoride gerçekleştirildi. Düzenlemesiz ve düzenlemeli olarak 2 kategoride gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren okullar için ödül töreni düzenlendi. Müsabakaların ardından Atatürk Spor Salonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara, madalyaları ve kupaları, takdim edildi. - AYDIN