Aydın'da Okullar Arası Halk Oyunları Müsabakaları Tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Minikler, Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Müsabakaları tamamlandı.

Aydın'da düzenlenen halk oyunları müsabakaları, 7 okuldan 180 yetenekli genç sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Halk oyunlarının coşkusu ve heyecanının yaşandığı müsabakalar, geleneksel halk oyunları alanında iki farklı kategoride gerçekleştirildi. Düzenlemesiz ve düzenlemeli olarak 2 kategoride gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren okullar için ödül töreni düzenlendi. Müsabakaların ardından Atatürk Spor Salonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara, madalyaları ve kupaları, takdim edildi. - AYDIN