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Aydın'da Okullar Arası Basketbol Müsabakaları Tamamlandı

Aydın'da Okullar Arası Basketbol Müsabakaları Tamamlandı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Okullar Arası Basketbol Yıldız Kız-Erkek Grup Müsabakaları Aydın'da tamamlanırken, dereceye giren takımlar kupalarına kavuştu. 9 ilden katılan 15 takım, Denizli'deki Türkiye Yarı Finallerine katılmaya hak kazandı.

Aydın'da gerçekleştirilen Okullar Arası Basketbol Yıldız Kız-Erkek Grup Müsabakaları tamamlanırken, dereceye giren takımlar kupalarına kavuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Okullar Arası Basketbol Yıldız Kız - Erkek Grup Müsabakaları, 24-27 Şubat tarihleri arasında Nazilli Spor Salonu ve İsabeyli Spor Salonu'nda oynanan heyecan dolu maçlarla tamamlandı. 9 farklı ilden gelen 15 takım ve 180 sporcu, üstün performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı müsabakalarda sporcular, hem bireysel yeteneklerini sergiledi hem de takım oyunlarının en güzel örneklerini sahaya yansıttı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalar sonucunda dereceye giren takımlar kupalarına kavuşarak, 18-21 Mart tarihlerinde Denizli'de düzenlenecek Türkiye Yarı Finallerine katılmaya hak kazandı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü turnuvaya katılan tüm sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek yaptığı açıklamada, "İlimizde düzenlenen bu önemli organizasyonda mücadele eden tüm takımları kutluyor, dereceye girerek Denizli'de düzenlenecek Türkiye Yarı Finallerinde sporculara başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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