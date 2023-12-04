Aydın'da Okul Sporları Hentbol Turnuvaları Sona Erdi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Okul Sporları Hentbol Turnuvaları sona erdi, şampiyon öğrenciler düzenlenen törenle madalyalarına kavuştu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği çekişmeli geçen müsabakaların ardından sona erdi. 4 okuldan 64 sporcunun katılımıyla düzenlenen Küçük Kızlar Hentbol İl Birinciliği'nde Çine Namık Kemal Ortaokulu birinci olurken, Nazilli Müşerref Gündoğdu Ortaokulu ikinci, Efeler Rıfat Tunçbilek Ortaokulu üçüncü oldu. Aynı dönemde düzenlenen 4 okuldan 64 sporcunun yarıştığı Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği'nde ise Efeler Gazipaşa Ortaokulu birinci olurken, Germencik Neşetiye Ortaokulu ikinci, Kuyucak Atatürk Ortaokulu üçüncü oldu.

Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından turnuva sona ererken, Aydın Lisesi Spor Salonu'nda madalya töreni düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından turnuvalara katılan tüm okul ve sporcular madalya takdim edildi. - AYDIN