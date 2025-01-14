Aydın'da Okul Sporları Basketbol Grup Birinciliği Başladı

Aydın, okul sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan Okul Sporları Genç Erkek ve Kız Basketbol Grup Birinciliği'ne ev sahipliği yapıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde düzenlenen turnuva, Atatürk Spor Salonu'nda İstiklal Marşı ve açılış seremonisiyle başladı. Turnuvaya Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, Antalya ve Manisa'dan toplam 14 takım ve 150'den fazla sporcu katılıyor. 15-18 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan maçlarda, takımlar Türkiye Yarı Finalleri'ne katılma hakkı elde etmek için mücadele edecek. Turnuvanın ilk gününde parkede heyecan dorukta. Genç yeteneklerin sergilediği performanslar, hem izleyicilere büyük bir keyif sunuyor hem de sporun birleştirici gücünü ortaya koyuyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, "Spor şehri Aydınımıza hoş geldiniz. Bu turnuvada yalnızca kazanan takımlar değil, sporun dostluk ve kardeşlik ruhunun da ön planda olmasını temenni ediyoruz. Sporcularımıza başarılar diler, centilmence ve fair play ruhuyla geçecek, heyecanın hiç kesilmeyeceği güzel maçlar dileriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN