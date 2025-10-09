Haberler

Aydın'da 'Mutlu Çarşamba' Projesi ile Özel Gençler Sporla Buluşuyor

Aydın'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Mutlu Çarşamba' projesi, özel bireylere yönelik spor antrenmanları ile devam ediyor. Proje, özel gençlerin tenis, badminton, hemsball ve yüzme gibi branşlarda eğitim alarak eğlenmelerini sağlıyor.

Aydın'da özel gençlerin gelişimine destek olunması amacıyla yürütülen "Mutlu Çarşamba" projesi çerçevesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından özel bireylere yönelik yapılan antrenman çalışmaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde yürütülen "Mutlu Çarşamba" projesi, Aydın'da da yoğun katılımla devam ediyor. Aydın genelindeki özel gençlerin ve çocukların gelişimine destek olmak amacıyla yürütülen projede, Aydınlı özel çocuklar tenis, badminton, hemsball, yüzme gibi birçok spor branşında aldıkları eğitim ile doyasıya eğleniyor. Proje çerçevesinde sosyal medya üzerinden fotoğrafları paylaşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise "Mutlu Çarşamba Projesi kapsamında özel eğitimli çocuklarımız Hemsball etkinliğinde ve havuzda keyifli anlar yaşadı. Spor dolu, keyifli bir gün geçirdiler" notuyla herkesi spora davet etti. - AYDIN

