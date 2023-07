Aydın'da minikler portatif yüzme havuzlarında yüzme öğreniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi çerçevesinde eğitimler aralıksız devam ederken Aydın'ın Efeler ilçesindeki minikler portatif yüzme havuzlarında yüzme öğreniyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Bakanlığın 10 bin kişiye yüzme öğretme hedefini aşan Aydın'da, proje çerçevesinde de Efeler portatif yüzme havuzlarına gelen 7-10 yaş arasındaki minikler de yüzme öğreniyor.

Toplumun her kesimine yüzme becerilerini kazandırmak ve su sporlarını yaygınlaştırmak amacıyla verilen yüzme eğitimlerinde bir antrenör ve cankurtaran yer alarak miniklerin yüzme becerilerini güvenli bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olunuyor. Antrenörler, doğru yüzme tekniklerini öğretirken miniklerin suya olan korkularını yenmelerine destek oluyor. Cankurtaran ise her an hazır bulunarak güvenli bir ortam sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi, toplumun suya olan erişimini artırmayı ve su sporlarının popülerleşmesini hedeflerken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Efeler'deki portatif yüzme havuzun da bu projenin bir parçası olarak, çocuklara yüzme becerileri kazandırmakta ve su sporlarına ilgi duymalarını teşvik ediyor. Verilen eğitimlerle minikler, yaz aylarını hem eğlenceli hem de aktif bir şekilde geçirme imkanı buluyor. - AYDIN