Aydın'da 'Midi Kızlar Voleybol Grup Müsabakaları' başladı - Haberler

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Aydın'da 'Midi Kızlar Voleybol Grup Müsabakaları' başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Aydın'da 'Midi Kızlar Voleybol Grup Müsabakaları' başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu faaliyetleri çerçevesinde Aydın'da düzenlenen Midi Kızlar Voleybol Grup müsabakaları başladı.

AYDIN (İHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu faaliyetleri çerçevesinde Aydın'da düzenlenen Midi Kızlar Voleybol Grup müsabakaları başladı.

Aydın ilişnin ev sahipliğinde düzenlenecek olan karşılaşmalarda, Aydın Mimar Sinan Spor Salonunda 5 takım mücadele ediyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu takımları yalnız bırakmazken turnuvanın açılış takımını tribünden takip etti. Müsabakalar 17 Nisan Pazar günü son bulacak ve dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edilecek. Müsabakalarda derece elde eden takım Türkiye finallerine gitme hakkı elde edecek. - AYDIN

Aydın'da 'Midi Kızlar Voleybol Grup Müsabakaları' başladı

Aydın'da 'Midi Kızlar Voleybol Grup Müsabakaları' başladı

Aydın'da 'Midi Kızlar Voleybol Grup Müsabakaları' başladı

Aydın'da 'Midi Kızlar Voleybol Grup Müsabakaları' başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Mimar Sinan, voleybol, Aydın, Spor, Haberler

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