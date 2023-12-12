Aydın'da Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Liseler Arası Masa Tenisi Müsabakası' Aydın'ın farklı liselerinden toplamda 25 erkek ve 12 kız takımının katılımıyla gerçekleşti. Tamamlanan turnuvanın ardından gerçekleştirilen ödül töreni ile liseli gençlere kupa ve madalyaları takdim edildi.

Aydın'da liseli gençlerin kıyasıya rekabet ettiği 'Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvası' tamamlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Liseler Arası Masa Tenisi Müsabakası' Aydın'ın farklı liselerinden toplamda 25 erkek ve 12 kız takımının katılımıyla gerçekleşti. Müsabakalarda kızlar kategorisinde Süleyman Demirel Anadolu Lisesi birinci, Karpuzlu Anadolu Lisesi ikinci, Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi üçüncü; erkekler kategorisinde ise Aydın Lisesi birinci, özel bir anadolu lisesi ikinci, Aydın Fen Lisesi üçüncü oldu. Tamamlanan turnuvanın ardından gerçekleştirilen ödül töreni ile liseli gençlere kupa ve madalyaları takdim edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin sporla buluşması ve yeteneklerini sergilemesi adına etkinliklerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN