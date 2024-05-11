Aydın'da Liberty Golf Turnuvası Başladı

Liberty Golf Turnuvası, Aydın'da başladı.

Kuşadası Golf Club içindeki 18 parkurda gerçekleştirilen turnuvada 55 sporcu yer alıyor. Turnuvada kadınlar tek kategoride, erkekler ise 2 kategoride mücadele ediyor.

Organizasyon yarınki mücadelelerin ardından ödül töreniyle tamamlanacak.

Bu yıl ilki düzenlenen turnuvanın ikincisinin de gelecek sene yine mayıs ayında yapılması planlanıyor.