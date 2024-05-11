Aydın'da Liberty Golf Turnuvası Başladı
Kuşadası Golf Club içinde gerçekleştirilen Liberty Golf Turnuvası'nda 55 sporcu mücadele ediyor. Kadınlar tek kategoride, erkekler ise 2 kategoride yarışıyor. Turnuva yarınki ödül töreniyle sona erecek ve gelecek yılın ikincisi planlanıyor.
Liberty Golf Turnuvası, Aydın'da başladı.
Kuşadası Golf Club içindeki 18 parkurda gerçekleştirilen turnuvada 55 sporcu yer alıyor. Turnuvada kadınlar tek kategoride, erkekler ise 2 kategoride mücadele ediyor.
Organizasyon yarınki mücadelelerin ardından ödül töreniyle tamamlanacak.
Bu yıl ilki düzenlenen turnuvanın ikincisinin de gelecek sene yine mayıs ayında yapılması planlanıyor.