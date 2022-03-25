Aydın'da 'Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları sona erdi - Haberler

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Aydın'da 'Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Aydın'da 'Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları sona erdi

2021–2022 Eğitim ve Öğretim Yılı okul spor faaliyetleri kapsamında Yıldızlar ve Gençler Korfbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandıAydın Spor Lisesi Salonu'nda gerçekleştirilen Yıldızlar ve Gençler Korfbol İl Birinciliği karşılaşmaları oyun kuralları gereği kız ve erkek karma takımlar...

AYDIN (İHA) - 2021–2022 Eğitim ve Öğretim Yılı okul spor faaliyetleri kapsamında Yıldızlar ve Gençler Korfbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Aydın Spor Lisesi Salonu'nda gerçekleştirilen Yıldızlar ve Gençler Korfbol İl Birinciliği karşılaşmaları oyun kuralları gereği kız ve erkek karma takımlar halinde oynandı. Karşılaşmalar sonunda yıldızlar kategorisinde Özel Başak Koleji gençler kategorisinde de İncirliova Spor Lisesi birinci oldu. Oynanan karşılaşmalar sonunda derece elde eden sporcular madalya ve kupa ile ödüllendirildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "18-22 Nisan tarihlerinde Muğla'nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirilecek grup müsabakalarında Aydın'ı temsil edecek takımları tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Aydın'da 'Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları sona erdi

Aydın'da 'Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları sona erdi

Aydın'da 'Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Spor

oyunlar, Aydın, Okul, Spor, Haberler

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