Aydın'da Kamu Spor Oyunları Başlıyor

Güncelleme:
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları, kamu çalışanlarının sporda buluşmasını ve kurumlar arası kaynaşmayı hedefliyor. Basketbol, voleybol, masa tenisi ve ayak tenisinde düzenlenecek müsabakalar 29 Eylül 2025'te başlayacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları için geri sayım başladı. "Gelin Sporda Buluşalım" sloganıyla gerçekleştirilecek proje kapsamında, kamu kurumlarında görev yapan personel çeşitli branşlarda bir araya gelecek. Etkinliklerde basketbol, voleybol, masa tenisi ve ayak tenisi branşlarında müsabakalar yapılacak. Kamu çalışanlarının spora yönelmesi, kurumlar arası kaynaşma ve iş birliğinin artırılması hedefleniyor. 29 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak olan müsabakalar için kayıtlar başlarken, kayıtlar 26 Eylül 2025 tarihinde son bulacak. Başvurular e-Devlet üzeri Sporcu Bilgi Sistemi'nden yapılacak. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, projeye katılım sağlayacak tüm kamu çalışanlarına çağrıda bulunularak, sporun birleştirici gücüyle sahada buluşmaya davet edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
