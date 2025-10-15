Haberler

Aydın'da Kamu Spor Oyunları 3x3 Basketbol Turnuvası Sona Erdi

Aydın'da Kamu Spor Oyunları 3x3 Basketbol Turnuvası Sona Erdi
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 3x3 Basketbol Turnuvası, dostluk ve dayanışma ruhu içinde tamamlandı. Kadınlar kategorisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinci olurken, erkekler kategorisinde İl Emniyet Müdürlüğü şampiyon oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları 3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan ve kamu kurumlarının yoğun katılımıyla gerçekleşen turnuva, dostluk, dayanışma ve fair play ruhu içinde tamamlandı. Final müsabakaları sonucunda kadınlar kategorisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı, üstün performansıyla birinciliği elde etti. Erkekler kategorisinde ise zorlu mücadelelerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü takımı şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, "Turnuva boyunca gösterdikleri mücadele ve centilmenlik için tüm kurum takımlarına teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyoruz. Kamu kurumları arasındaki sportif dayanışmanın artarak sürmesini diliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
