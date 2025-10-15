Aydın'da Kamu Spor Oyunları 3x3 Basketbol Turnuvası Sona Erdi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları 3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan ve kamu kurumlarının yoğun katılımıyla gerçekleşen turnuva, dostluk, dayanışma ve fair play ruhu içinde tamamlandı. Final müsabakaları sonucunda kadınlar kategorisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı, üstün performansıyla birinciliği elde etti. Erkekler kategorisinde ise zorlu mücadelelerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü takımı şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, "Turnuva boyunca gösterdikleri mücadele ve centilmenlik için tüm kurum takımlarına teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyoruz. Kamu kurumları arasındaki sportif dayanışmanın artarak sürmesini diliyoruz" dedi. - AYDIN