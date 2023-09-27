Aydın'da Kamu Kurumlar Arası Spor Oyunları Başladı

Aydın'da Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Kamu Kurumlar Arası Spor Oyunları başladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, kamu kurumları personeli basketbol, masa tenisi ve voleybol branşlarında mücadele ediyor.

Aydın'da Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde 'Kamu Kurumlar Arası Spor Oyunları' sürüyor.

Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları dolayısıyla Aydın'da Kamu Kurumlar Arası Spor Oyunları düzenleniyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporun ve sağlıklı yaşamın destekçisi olarak bu etkinlikte yer alarak katılımcılara ve sporseverlere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Basketbol, masa tenisi ve voleybol branşlarında mücadele eden kamu kurumları personeli, Efeler'de bulunan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor salonlarında bir araya geliyor. Sporcular hem rekabet hem de dayanışma ruhuyla dolu bir atmosferde mücadele ediyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Sporun merkezi olarak sporun ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak için buradayız. Bu müsabakalar, sporun bir araya getirici gücünü kutlamamıza ve birlikte daha sağlıklı bir gelecek inşa etmemize imkan tanıyor. Katılan tüm sporcuları tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Fillikçioğlu, müsabakaların 30 Eylül'e kadar devam edeceğini ve kazanan ekiplere ödül verileceğini de sözlerine ekledi. - AYDIN