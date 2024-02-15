Aydın'da Kadınlara Yönelik Sabah Sporu Etkinliği İlgi Görüyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Aydın'da kadınlara yönelik olarak başlatılan sabah sporu etkinliği ilgi görüyor.

Aydın'da kadınların spor yaparak zinde kalmalarını sağlamak amacıyla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan spor programı yoğun ilgi görüyor. Haftanın üç günü gerçekleştirilen programlarda buluşan sporsever kadınlar, antrenör eşliğinde gerçekleştirdikleri sporla güne zinde başlıyor. Bu çerçevede fiziksel uygunluk ve pilates çalışmalarına katılan kadınlar hem formda kalıyor hem de sağlıklı bir şekilde güne başlıyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kadınlara yönelik fiziksel uygunluk ve pilates çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Esneklik, denge ve güç üzerine odaklanarak kadınlarımızın sağlıklı ve güçlü bir yaşam sürmelerini hedefliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN