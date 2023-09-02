Aydın'da Jandarma Ekipleri Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Aydın'da Jandarma ekipleri, havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Didim-Aydın ve Aydın-Söke kara yolu uygulama noktalarında araçları kontrol etti. Jandarma Filo Komutanlığından havalanan bir helikopter de denetimlere havadan destek verdi. Denetimlerde 207 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 8 sürücüye 4 bin 518 lira ceza kesildi. 3 araç trafikten men edildi.