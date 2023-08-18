Aydın'da Jandarma Ekipleri Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hıdırbeyli Mahallesi ile Aydın-İzmir kara yolu uygulama noktalarında araçları kontrol etti. Jandarma Filo Komutanlığı'ndan havalanan bir helikopter de denetimlere havadan destek verdi. Denetimlerde 106 araç kontrol edildi, kural ihlali yapan 6 sürücüye 18 bin 639 lira ceza kesildi, 1 araç trafikten men edildi.